Молдова готова долучитись до "коаліції рішучих"

Молдова заявила про готовність приєднатися до "коаліції рішучих", оголосила 23 березня після засідання Національної ради безпеки президентка Мая Санду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Санду попросили прокоментувати заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який привітав рішення Молдови приєднатися до "коаліції рішучих" для допомоги Україні. Президентка уточнила, що Молдова поки що лише висловила готовність долучитися.

"Молдова висловила готовність брати участь у цій „коаліції рішучих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити і що ми запропонували, якщо члени „коаліції рішучих" ухвалять рішення про приєднання нашої країни", – сказала Санду.

Вона підкреслила, що участь у коаліції не суперечить Конституції Молдови.

"Важливо, щоб ми теж були частиною цих зусиль. Як я вже говорила, наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні закінчиться", – додала президентка.

Санду також повідомила, що запит Молдови ще мають розглянути інші учасники коаліції.

Нагадаємо, днями Молдова зробила остаточний крок до виходу з СНД.

На початку лютого уряд Молдови ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Україні на тлі складної ситуації в енергетиці через масовані атаки РФ.