Молдова готова присоединиться к "коалиции решительных"

Молдова заявила о готовности присоединиться к "коалиции решительных", объявила 23 марта после заседания Национального совета безопасности президент Мая Санду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Санду попросили прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который приветствовал решение Молдовы присоединиться к "коалиции решительных" для помощи Украине. Президент уточнила, что Молдова пока лишь выразила готовность присоединиться.

"Молдова выразила готовность участвовать в этой „коалиции решительных". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены „коалиции решительных" примут решение о присоединении нашей страны", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что участие в коалиции не противоречит Конституции Молдовы.

"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", – добавила президент.

Санду также сообщила, что запрос Молдовы еще должны рассмотреть другие участники коалиции.

Напомним, на днях Молдова сделала окончательный шаг к выходу из СНГ.

В начале февраля правительство Молдовы приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи Украине на фоне сложной ситуации в энергетике из-за массированных атак РФ.