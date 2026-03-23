Головний залізничний вузол Брюсселя перекрили через підозрілі сумки

У Брюсселі було повністю зупинено рух поїздів після того, як у вдень 23 березня поліція евакуювала найбільшу в місті станцію "Міді" через виявлення підозрілих сумок.

Про це повідомив агентству Reuters представник поліції, пише "Європейська правда".

За словами представника поліції, станцію закрили після того, як одну підозрілу сумку виявили в поїзді, а іншу – на пероні.

Він зазначив, що поліцейські та військовий загін з розмінування проводили огляд сумок, не надаючи детальної інформації.

Речник державної залізничної компанії SNCB Вінсент Баєр повідомив, що більшість залізничного руху в столиці Бельгії проходить через станцію "Міді", але з приблизно 17:30 жоден поїзд не прибув і не відправився.

Ця станція є головним вузлом швидкісного сполучення між Брюсселем, Парижем, Лондоном, Амстердамом та Німеччиною.

Станція метро "Міді" також була закрита.

Цього ж дня писали, що у кількох бельгійських містах, зокрема й Брюсселі, військовослужбовці будуть охороняти об’єкти, які відвідує єврейська громада.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж, внаслідок чого була пошкоджена будівля.