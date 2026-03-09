У бельгійському місті стався вибух у синагозі, пошкоджена будівля

Ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж, внаслідок чого була пошкоджена будівля.

Про це пише VRT, передає "Європейська правда".

За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано матеріальної шкоди: вікна на фасаді будівлі були вибиті, також пошкоджені вікна у будівлях навпроти.

Поліція оголосила, що вулиця залишатиметься закритою, поки триває розслідування. У безпосередній близькості від синагоги також встановлено зону безпеки.

Мер Льєжа рішуче засуджує цей інцидент.

"Неприпустимо, щоб ми імпортували конфлікти ззовні в наше місто", – акцентував він.

На початку березня уряд Великої Британії розпочав незалежне розслідування антисемітизму в школах і коледжах Англії.

Також писали, що у Німеччині засудили до понад 10 років тюремного ув’язнення сирійського біженця, який минулого року поранив ножем туриста біля берлінського меморіалу Голокосту.