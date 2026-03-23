Главный железнодорожный узел Брюсселя перекрыли из-за подозрительных сумок

В Брюсселе было полностью приостановлено движение поездов после того, как днем 23 марта полиция эвакуировала крупнейшую в городе станцию "Миди" из-за обнаружения подозрительных сумок.

Об этом сообщил агентству Reuters представитель полиции, пишет "Европейская правда".

По словам представителя полиции, станцию закрыли после того, как одну подозрительную сумку обнаружили в поезде, а другую – на перроне.

Он отметил, что полицейские и военный отряд по разминированию проводили осмотр сумок, не предоставляя подробной информации.

Пресс-секретарь государственной железнодорожной компании SNCB Винсент Байер сообщил, что большая часть железнодорожного движения в столице Бельгии проходит через станцию "Миди", но примерно с 17:30 ни один поезд не прибыл и не отбыл.

Эта станция является главным узлом скоростного сообщения между Брюсселем, Парижем, Лондоном, Амстердамом и Германией.

Станция метро "Миди" также была закрыта.

В тот же день сообщалось, что в нескольких бельгийских городах, в том числе в Брюсселе, военнослужащиебудут охранять объекты, которые посещает еврейская община.

Напомним, вечером 8 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж, в результате чего было повреждено здание.