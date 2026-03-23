У Бельгії військові охоронятимуть об’єкти єврейської громади

У кількох бельгійських містах військовослужбовці будуть охороняти об’єкти, які відвідує єврейська громада.

Міністр оборони Тео Франкен під час пленарного засідання Палати представників повідомив, що розміщення військовослужбовців на вулицях Бельгії розпочнеться в понеділок, 23 березня.

За його словами, на обмежений термін у три місяці буде розгорнуто не більше 200 військовослужбовців. Спочатку ці 200 військовослужбовців будуть виконувати завдання з охорони об’єктів, які відвідує єврейська громада.

Спершу військові будуть розгорнуті в Брюсселі та Антверпені, а потім розгортання буде поширено на Льєж.

Також, за словами Франкена, планується підтримка залізничної поліції та проведення масштабних інтегрованих поліцейських операцій. Через три місяці контингент буде скорочено до 90 солдатів.

"Мета полягає в тому, щоб це було дійсно тимчасовим. Ми не можемо щодня розгортати сотні солдатів на наших вулицях", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж, внаслідок чого була пошкоджена будівля.

23 березня писали, що у Лондоні невідомі підпали чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі, поліція розслідує інцидент як акт антисемітизму. Трьох осіб розшукують.