Санду про паливну кризу: треба готуватися до найгірших сценаріїв

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що нинішня паливна криза змушує владу готуватись до найгірших сценаріїв.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, Санду сказала на пресконференції 23 березня.

За словами президентки, найближчими днями уряд проаналізує можливі заходи підтримки економіки, однак повністю компенсувати втрати від кризи не вдасться.

"Минулого тижня обговорювала це питання з урядом і парламентом. Проаналізували можливі сценарії. Одна справа, якщо криза цін та енергетична криза загалом, пов’язана з нафтою та газом, завершиться протягом кількох тижнів, і зовсім інша, якщо вона триватиме місяцям", – сказала Санду.

Вона підкреслила, що влада "повинна готуватися до найнесприятливіших сценаріїв", оскільки ситуація дуже тривожна.

"Якщо найближчими тижнями ціни не стабілізуються, економіка зіткнеться з серйозними наслідками… Уряд запропонує заходи в межах наших можливостей. Очевидно, що ніхто не може повністю компенсувати втрати, спричинені кризою, але є певні рішення", – додала Санду.

Президентка уточнила, що влада розглянула всі три сценарії, включаючи найбільш песимістичний – затяжну глобальну енергетичну кризу.

Нагадаємо, Греція обіцяє субсидії для захисту споживачів та фермерів від стрибка цін на енергоносії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 20 березня представив антикризовий план уряду на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.