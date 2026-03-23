Санду о топливном кризисе: нужно готовиться к худшим сценариям

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что нынешний топливный кризис вынуждает власти готовиться к худшим сценариям.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, Санду сказала на пресс-конференции 23 марта.

По словам президента, в ближайшие дни правительство проанализирует возможные меры поддержки экономики, однако полностью компенсировать потери от кризиса не удастся.

"На прошлой неделе обсуждала этот вопрос с правительством и парламентом. Проанализировали возможные сценарии. Одно дело, если ценовой кризис и энергетический кризис в целом, связанный с нефтью и газом, завершится в течение нескольких недель, и совсем другое, если он продлится месяцами", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что власти "должны готовиться к самым неблагоприятным сценариям", поскольку ситуация очень тревожная.

"Если в ближайшие недели цены не стабилизируются, экономика столкнется с серьезными последствиями… Правительство предложит меры в пределах наших возможностей. Очевидно, что никто не может полностью компенсировать потери, вызванные кризисом, но есть определенные решения", – добавила Санду.

Президент уточнила, что власти рассмотрели все три сценария, включая самый пессимистичный – затяжной глобальный энергетический кризис.

Напомним, Греция обещает субсидии для защиты потребителей и фермеров от скачка цен на энергоносители.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 20 марта представил антикризисный план правительства на 5 миллиардов евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.