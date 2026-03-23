Литва: доки триває війна РФ – ймовірність інцидентів з дронами залишається високою

Після інциденту з дроном, який 23 березня перетнув литовський кордон, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що ймовірність подібних інцидентів залишається високою через війну в Україні.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликала засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

"Доки триває війна Росії в Україні, ймовірність таких інцидентів залишається високою, тому Литва інвестує в протиповітряну оборону та посилення спостереження. Однак ми мусимо визнати, що протиповітряна оборона є одним із найбільших викликів, що стоять перед НАТО в цілому", – заявив Каунас.

Також він зазначив, що найближчим часом відвідає Україну, щоб продовжити консультації та переговори щодо інновацій у сфері протиповітряної оборони.

"Ми маємо прийняти нову реальність, але не повинні виправдовуватися чи ухилятися від відповідальності – ми маємо працювати ще наполегливіше, щоб посилити наші можливості з повітряного спостереження та оборони", – сказав він.

Нагадаємо, поширенішою проблемою поблизу кордону Литви з Білоруссю є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.