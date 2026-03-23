Литва: пока продолжается война с РФ, вероятность инцидентов с дронами остается высокой

После инцидента с дроном, который 23 марта пересек литовскую границу, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что вероятность подобных инцидентов остается высокой из-за войны в Украине.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с появившейся информацией о беспилотнике, который упал в Варенском районе у границы с Беларусью.

"Пока продолжается война России в Украине, вероятность таких инцидентов остается высокой, поэтому Литва инвестирует в противовоздушную оборону и усиление наблюдения. Однако мы должны признать, что противовоздушная оборона является одним из самых больших вызовов, стоящих перед НАТО в целом", – заявил Каунас.

Также он отметил, что в ближайшее время посетит Украину, чтобы продолжить консультации и переговоры по инновациям в сфере противовоздушной обороны.

"Мы должны принять новую реальность, но не должны оправдываться или уклоняться от ответственности – мы должны работать еще настойчивее, чтобы усилить наши возможности по воздушному наблюдению и обороне", – сказал он.

Напомним, наиболее распространенной проблемой вблизи границы Литвы с Беларусью являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.