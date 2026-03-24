Польща привела свою ППО у стан найвищої готовності через удар РФ по Україні

У ніч на вівторок, 24 березня, Польща розпочала операції польської та союзної авіації, а також привела системи протиповітряної оборони у стан найвищої готовності через чергову масовану російську атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, на тлі масованого удару РФ по Україні командування задіяло "необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні".

"Було піднято в повітря чергову пару винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан найвищої готовності", – йдеться у заяві.

В командуванні додали, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення повітряного простору Польщі.

Повідомляли, що після 4:00 24 березня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ракет і безпілотників.

Повітряні сили інформували про групи крилатих ракет, випущені з бортів російської стратегічної авіації.

Перед тим стало відомо, що російська окупаційна армія атакувала Полтавську область, внаслідок чого двоє людей загинули, 11 – отримали поранення.