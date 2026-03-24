Польша привела свою ПВО в состояние высшей готовности из-за удара РФ по Украине

В ночь на вторник, 24 марта, Польша начала операции польской и союзной авиации, а также привела системы противовоздушной обороны в состояние высшей готовности из-за очередной массированной российской атаки на Украину.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Как отметили польские военные, на фоне массированного удара РФ по Украине командование задействовало "необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении".

"В воздух была поднята очередная пара истребителей и самолет раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние высшей готовности", – говорится в заявлении.

В командовании добавили, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши.

Сообщалось, что после 4:00 24 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ракет и беспилотников.

Воздушные силы сообщили о группах крылатых ракет, выпущенных с борта российских стратегических самолетов.

Ранее стало известно, что российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область, в результате чего двое человек погибли, 11 – получили ранения.