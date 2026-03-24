У Німеччині вимагають від Угорщини пояснень щодо можливої передачі РФ конфіденційних даних

В уряді Німеччини закликали уряд Угорщини надати пояснення щодо звинувачень у витоку конфіденційної інформації ЄС до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, якого цитує DPA.

Його коментар стосувався публікації The Washington Post, в якій йшлося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто міг розкривати Росії деталі конфіденційних дискусій у ЄС.

Як зазначив речник німецького зовнішньополітичного відомства, ці звинувачення на адресу Сійярто є "дуже, дуже серйозними".

Він зазначив, що обговорення в рамках Європейського Союзу та між міністрами закордонних справ є конфіденційними і ґрунтуються на принципах, які передбачають щиру співпрацю.

"Ми не будемо терпіти жодного порушення цих принципів. Тепер уряд Угорщини повинен дати відповідь", – сказав речник.

Публікація WP викликала обурення з боку Європейської комісії та столиць країн ЄС. Сам Сійярто назвав це "брехнею та фейковими новинами".

"Звинувачення, які зараз висуваються, точно не можна просто зам’яти дописом у X", – додав речник МЗС Німеччини.

Тим часом в угорській опозиційній партії "Тиса" пообіцяли у разі перемоги на виборах негайно розслідувати зв’язки Петера Сійярто з Росією.

The Washington Post раніше повідомило, що Сійярто регулярно надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.