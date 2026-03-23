ЗМІ: ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії

Європейський Союз обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а представники національних урядів дедалі частіше зустрічаються в маленьких групах через побоювання, що Будапешт передає Росії делікатну інформацію про перебіг справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на посадовців та дипломатів ЄС.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Сійярто регулярно надавав своєму російському колезі Сергєю Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Посадовці та дипломати ЄС повідомили, що Брюссель поки утримується від реакції на нові звинувачення через наближення парламентських виборів в Угорщині.

Занепокоєння щодо надсилання угорською стороною інформації Росії стало причиною зростання кількості форматів зустрічей у вужчому колі замість традиційних обговорень з 27 членами ЄС.

"Загалом, не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних, менших форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарська конференція, NB8 (вісім країн Північної Європи та Балтії. – Ред.), JEF (Об’єднані експедиційні сили. – Ред.) тощо", – заявив європейський посадовець на правах анонімності.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів Politico, що ще у 2024 році його попереджали, що угорська сторона може передавати інформацію Росії, тому він та його колеги обмежували інформацію, якою вони ділилися у присутності Сійярто.

За словами Ландсбергіса, перед самітом НАТО у Вільнюсі у 2023 році посланці вжили заходів, щоб виключити делегацію Будапешта з делікатних переговорів.

Дипломати ЄС схиляються до того, що звинувачення проти Угорщини є правдивими.

"Угорщина вже давно є союзником Путіна в ЄС і продовжує саботувати європейську безпеку. Заблоковані 90 мільярдів євро (кредиту для України. – Ред.) – це просто останній приклад цієї схеми", – заявив один з посадовців.

За словами одного з дипломатів, у світлі нових звинувачень ЄС може приховати ще більше інформації від Будапешта.

Зі свого боку, Сійярто відкинув зміст статті The Washington Post та звинуватив ЗМІ у висуванні "теорій змови, які є більш абсурдними, ніж будь-що раніше".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що той факт, що Угорщина інформувала Росію про деталі переговорів на засіданнях ЄС не викликає здивування.

Також повідомлялося, що за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.