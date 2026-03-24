В Германии требуют от Венгрии объяснений по поводу возможной передачи РФ конфиденциальных данных

В правительстве Германии призвали правительство Венгрии дать объяснения по поводу обвинений в утечке конфиденциальной информации ЕС в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии, которого цитирует DPA.

Его комментарий касался публикации The Washington Post, в которой говорилось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог раскрывать России детали конфиденциальных обсуждений в ЕС.

Как отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, эти обвинения в адрес Сийярто являются "очень, очень серьезными".

Он отметил, что обсуждения в рамках Европейского Союза и между министрами иностранных дел носят конфиденциальный характер и основываются на принципах, предполагающих искреннее сотрудничество.

"Мы не будем терпеть никаких нарушений этих принципов. Теперь правительство Венгрии должно дать ответ", – сказал пресс-секретарь.

Публикация WP вызвала возмущение со стороны Европейской комиссии и столиц стран ЕС. Сам Сийярто назвал это "ложью и фейковыми новостями".

"Обвинения, которые сейчас выдвигаются, точно нельзя просто замять постом в X", – добавил пресс-секретарь МИД Германии.

Тем временем в венгерской оппозиционной партии "Тиса" пообещали в случае победы на выборах "немедленно расследовать связи Петера Сийярто с Россией".

The Washington Post ранее сообщила, что Сийярто регулярно предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечек в Россию.