ЄС очікує пояснень від Угорщини щодо звинувачень Сійярто в передачі інформації РФ

Європейська комісія глибоко занепокоєна повідомленнями, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто передавав росіянам зміст обговорення на засіданнях глав МЗС ЄС, і чекає від уряду Угорщини роз’яснення.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у понеділок, 23 березня.

"Повідомлення про те, що міністр закордонних справ Угорщини нібито розкривав своєму російському колезі зміст обговорення на рівні міністрів за зачиненими дверима в Раді, викликають глибоке занепокоєння", – заявила Гіппер.

Вона зауважила, що "стосунки довіри між державами-членами, а також між ними та інституцією є основоположними для роботи ЄС".

"Ми очікуємо, що угорський уряд надасть роз’яснення", – наголосила речниця Єврокомісії.

Гіппер не відповіла на питання, які подальші дії планує ЄС, у тому числі щодо безпеки конфіденційних дискусій у рамках самітів глав держав та міністрів.

"Спочатку нам потрібно з’ясувати та отримати роз’яснення, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо", – підкреслила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", видання The Washington Post раніше повідомило, що Сійярто регулярно надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також повідомлялося, що за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.

23 березня опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим у 2020 році, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.