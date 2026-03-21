WP: Сійярто регулярно звітував Лаврову про засідання ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергєю Лаврову у перервах між засіданнями Ради ЄС та звітував йому про перебіг обговорень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета The Washington Post з посилання на посадовця ЄС у сфері безпеки.

За даними видання, угорський міністр регулярно надавав "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

"Завдяки таким дзвінкам на кожній зустрічі ЄС протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом засідань", – сказав неназваний європейський посадовець.

Протягом багатьох років уряд Віктора Орбана надавав Москві життєво важливе вікно в делікатні дискусії в ЄС як через своїх посадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Про це заявили кілька нинішніх та колишніх європейських посадовців, зокрема Ференц Фреш, колишній керівник Служби кіберзахисту Угорщини.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр відреагував на публікацію The Washington Post, назвавши Сійярто "зрадником Угорщини".

"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, добрий друг Сергєя Лаврова, майже щохвилини доповідає росіянам про кожну зустріч ЄС, є чистої зрадою. Ця людина зрадила не лише свою країну, а і Європу", – заявив він під час виступу перед прихильниками, передає Telex.

Повідомлялося, що за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Нові опитування громадської думки демонструють перевагу опозиційної партії "Тиса", яка продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

Тим часом президент США Дональд Трамп вкотре висловив публічну підтримку Орбану напередодні парламентських виборів, побажавши йому перемоги "з великим відривом".