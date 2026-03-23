У команді суперника Орбана пообіцяли розслідування зв’язків Сійярто з РФ

Кандидатка до потенційного уряду від опозиційної угорської партії "Тиса" Аніта Орбан вважає публікації зі згадкою її імені у проурядових ЗМІ про "спецоперацію розвідок проти глави МЗС" спробою відволікти увагу від скандалу з тим, що міністр закордонних справ Петер Сійярто міг розкривати Росії деталі конфіденційних дискусій у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Facebook.

Аніта Орбан, яка може очолити МЗС Угорщини у разі перемоги опозиційної "Тиси" на виборах 12 квітня, назвала "безпідставною атакою" публікації в проурядовому виданні, де заявили про нібито її причетність до прослуховування Сійярто іноземними розвідками.

"Урядова пропаганда намагається відвернути увагу від факту, що Петер Сійярто регулярно доповідає очільнику МЗС Росії Сергєю Лаврову про те, що обговорюють за зачиненими дверима на засіданнях Європейської ради, таким чином зраджуючи угорські та європейські інтереси… Це національна трагедія, що зовнішня політика Угорщини докотилася до такого за правління "Фідес", – заявила Аніта Орбан.

Вона додала, що у разі перемоги "Тиси" на виборах новий уряд "негайно розслідуватиме зв’язки Петера Сійярто з Росією, і ми негайно відновимо суверенну зовнішню політику Угорщини".

Аніта Орбан прокоментувала також закиди її адресу у згаданій публікації. За її словами, вона практично не перетиналась з опозиційним журналістом-розслідувачем Саболчем Пані останніми роками.

"До 2010 році були розмови про те, щоб він долучився до моєї передвиборчої команди, коли я збиралась балотуватися як кандидатка "Фідеса". За останні два роки ми бачились лише двічі, з цього один раз – на полях конференції. І звісно ж я не обговорювала з ним чи іншими журналістами якихось потенційних кадрових питань", – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно в проурядовому Mandiner вийшла публікація на основі листа з аудіозаписами від анонімного джерела, де стверджують, що до телефонних розмов очільника МЗС Сійярто нібито отримали доступ іноземні розвідки. У цьому звинувачують опозиційного журналіста Саболча Пані, "Співучасницею" назвали також Аніту Орбан, та стверджують, що Пані нібито отримав якісь обіцянки впливу на кадрові призначення в МЗС у разі перемоги "Тиси".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що факти прослуховування очільника МЗС Петера Сійярто були б "серйозною атакою проти Угорщини" і доручив перевірити це.

23 березня Пані виклав стенограму розмови Сійярто з главою МЗС РФ Лавровим у 2020 році, з якої випливає, що він просив допомогти партії Роберта Фіцо виграти вибори у Словаччині.