ЗМІ: в НАТО не здивовані, що Угорщина могла зливати РФ конфіденційні дані

В НАТО заявили, що інформація про можливий злив Росії з боку Угорщини конфіденційних даних не викликає здивування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Euractiv сказало джерело в Північноатлантичному альянсі.

За даними видання, інформація про передачу Будапештом конфіденційних даних із закритих засідань Ради ЄС до Кремля викликала серйозні побоювання. Зокрема, йдеться про те, що угорська делегація в НАТО може бути джерелом витоку секретних військових планів Альянсу.

Однак застереження про те, що контакти Угорщини з Росією становлять загрозу безпеці, не стали несподіванкою для посадовців у штаб-квартирі НАТО, де зберігаються одні з найсекретніших відомостей Європи.

"Не думаю, що це було великою несподіванкою", – сказав співрозмовник видання в НАТО.

Тим часом інше джерело зауважило, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до ЄС.

"У контексті НАТО Угорщина завжди була набагато відповідальнішою, ніж у контексті ЄС", – сказав він.

Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців, головним чином тому, що вони стосуються аспектів військової підтримки та підготовки, в яких Угорщина не бере участі.

"Угорщина послідовно давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що вплине на її місце в системі колективної оборони НАТО", – сказав дипломат.

Він зазначив, що Угорщина намагається "ізолювати" свою політику щодо Альянсу від її суперечок з Брюсселем.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

Тим часом в угорській опозиційній партії "Тиса" пообіцяли у разі перемоги на виборах негайно розслідувати зв’язки Петера Сійярто з Росією.