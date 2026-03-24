СМИ: в НАТО не удивлены, что Венгрия могла передавать РФ конфиденциальные данные

В НАТО заявили, что информация о возможной передаче России со стороны Венгрии конфиденциальных данных не вызывает удивления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Euractiv сообщил источник в Североатлантическом альянсе.

Издание отмечает, что сообщения о том, что Венгрия передала Кремлю конфиденциальную информацию об обсуждениях на закрытых заседаниях Совета ЕС, вызвали обеспокоенность тем, что делегация Венгрии в НАТО может представлять угрозу для секретных военных планов Альянса.

Однако предостережения о том, что контакты Венгрии с Россией представляют угрозу безопасности, не стали неожиданностью для чиновников в штаб-квартире НАТО, где хранятся одни из самых секретных сведений Европы.

"Не думаю, что это было большой неожиданностью", – сказал источник в НАТО.

Между тем другой источник отметил, что Венгрия относится к НАТО иначе, чем к ЕС.

"В контексте НАТО Венгрия всегда была гораздо более ответственной, чем в контексте ЕС", – сказал он.

Один дипломат НАТО признал, что определенные оперативные планы, связанные с Украиной, не обсуждаются в присутствии венгерских чиновников, главным образом потому, что они касаются аспектов военной поддержки и подготовки, в которых Венгрия не участвует.

"Венгрия последовательно давала понять, что не будет делать ничего, что повлияет на ее место в системе коллективной обороны НАТО", – сказал дипломат.

Он отметил, что Венгрия пытается "изолировать" свою политику в отношении Альянса от своих споров с Брюсселем.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечек в Россию.

Между тем в венгерской оппозиционной партии "Тиса" пообещали в случае победы на выборах немедленно расследовать связи Петера Сийярто с Россией.