До Литви повернулися перші вантажівки, які затримувала Білорусь

Зранку у вівторок, 24 березня, до Литви повернулись перші вантажівки, які близько 5 місяців тому були затримані білоруським режимом у відповідь на рішення Вільнюса закрити державний кордон.

Про це у коментарі BNS розповів представник Державної прикордонної служби (VSAT) Гедірюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник VSAT, автомобілі перетнули литовський кордон через прикордонні пункти Медінінкай та Шальчиникай близько 5-ї години ранку.

"Близько 5-ї години ранку, через обидва прикордонні пункти почали проїжджати відпущені вантажні транспортні засоби… Прикордонники зафіксували, що вони перетнули кордон, процес тільки почався, пізніше буде більше інформації", – заявив він.

Нагадаємо, 20 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв з 23 березня почати повертати литовські вантажівки, що застрягли на білоруській території.

Литовські вантажівки були затримані в Білорусі у відповідь на рішення Литви закрити державний кордон через постійне вторгнення метеокуль із контрабандою.

Незважаючи на те, що кордон зараз відкритий, режим Лукашенка з кінця жовтня 2025 року не дозволяв литовським транспортним засобам виїхати з країни і направив їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку або напівпричіп стягували щоденну плату у розмірі 120 євро.

За даними Литовської національної асоціації автомобільного транспорту Linava, у Білорусі було затримано 1 071 транспортний засіб, з яких 575 – напівпричепи та 496 – тягачі.