Лукашенко обіцяє повернути затримані литовські вантажівки

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв з 23 березня почати повертати литовські вантажівки, що застрягли на білоруській території.

Заяву Лукашенка наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Литовські вантажівки були затримані в Білорусі у відповідь на рішення Литви закрити державний кордон через постійне вторгнення метеокуль із контрабандою.

Незважаючи на те, що кордон зараз відкритий, режим Лукашенка з кінця жовтня 2025 року досі не дозволив литовським транспортним засобам виїхати з країни і направив їх на спеціальні майданчики, де за кожну вантажівку або напівпричіп стягується щоденна плата у розмірі 120 євро.

Крім того, білоруська влада пообіцяла конфіскувати їх через чотири місяці.

"Я зобов’язаний ухвалити це рішення до понеділка. Немає потреби затягувати це, я не хочу ніякої бюрократії чи затримок. Я прийму рішення і, думаю, з понеділка ми розпочнемо процес повернення цих вантажівок. Ми повернемо ці вантажівки. Це ганьба для поляків і литовців", – сказав Лукашенко.

За даними Литовської національної асоціації автомобільного транспорту Linava, у Білорусі затримано 1 071 транспортний засіб, з яких 575 – напівпричепи та 496 – тягачі.

