В Литву вернулись первые грузовики, задержанные Беларусью

Утром во вторник, 24 марта, в Литву вернулись первые грузовики, которые около 5 месяцев назад были задержаны белорусским режимом в ответ на решение Вильнюса закрыть государственную границу.

Об этом в комментарии BNS рассказал представитель Государственной пограничной службы (VSAT) Гедирюс Мишутис, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель VSAT, они пересекли литовскую границу через пограничные пункты Медининкай и Шальчиникай около 5 часов утра.

"Около 5 часов утра через оба пограничных пункта начали проезжать отпущенные грузовые транспортные средства… Пограничники зафиксировали, что они пересекли границу, процесс только начался, позже будет больше информации", – заявил он.

Напомним, 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал с 23 марта начать возвращать литовские грузовики, застрявшие на белорусской территории.

Литовские грузовики были задержаны в Беларуси в ответ на решение Литвы закрыть государственную границу из-за постоянного вторжения грузовиков с контрабандой.

Несмотря на то, что граница сейчас открыта, режим Лукашенко с конца октября 2025 года до сих пор не позволял литовским транспортным средствам выехать из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимали ежедневную плату в размере 120 евро.

По данным Литовской национальной ассоциации автомобильного транспорта Linava, в Беларуси было задержано 1 071 транспортное средство, из которых 575 – полуприцепы и 496 – тягачи.