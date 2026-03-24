В Литве нашли двигатель беспилотника, упавшего возле границы с Беларусью

В Литве в Варенском районе, возле села Лависас неподалеку от границы с Беларусью, нашли двигатель, вероятно, беспилотника, который взорвался и упал в местное озеро.

Об этом сказал представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюнис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Что это за объект, покажет расследование, но мы можем сказать, что найден двигатель внутреннего сгорания. Такие двигатели используют в некоторых дронах (...). Можно предположить, что это был дрон", – заявил Цюнис.

Он отметил, что в понедельник в полдень о дроне сообщили в Единый центр помощи и литовскую армию.

"Единому центру помощи сообщили о дыре на льду озера Лависас и обломках, похожих на куски металла, которые валялись вокруг. Литовской армии после обеда сообщили, что около трех часов ночи человек слышал взрыв. Звонил местный житель, он сам слышал взрыв, а сначала звук летящего дрона. На место происшествия выехали службы", – сказал Цюнис.

Он подтвердил, что часть обломков нашли, другие ищут, собирают доказательства, которые передадут следователям.

Он сказал, что найден не только двигатель внутреннего сгорания, но и металлические и пластиковые детали; следов взрывчатки не обнаружено.

"Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Беларусью. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение. Конечно, это из этой страны", – отметил Цюнис.

По его словам, пока рано говорить, представлял ли дрон опасность.

Он добавил, что пока не может сказать, сколько продлится расследование.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с появившейся информацией о беспилотнике, который упал в Варенском районе возле границы с Беларусью.

Напомним, распространенной проблемой вблизи границы Литвы с Беларусью являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.