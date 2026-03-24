Литва збирається проінформувати союзників по НАТО про падіння дрона

У вівторок, найімовірніше, союзники по НАТО будуть проінформовані про інцидент, коли в понеділок вночі безпілотник перетнув державний кордон з боку Білорусі, а потім вибухнув і впав у Литві.

Про це повідомив у вівторок головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Судячи з усього, сьогодні ми проінформуємо наших союзників по НАТО. Звичайно, ми можемо попросити (про допомогу), але ми більш-менш знаємо, що робити, тому що це не стало несподіванкою", – сказав Матульоніс

За словами радника президента, поки зарано говорити про те, який саме тип безпілотника увійшов у повітряний простір країни, але, найімовірніше, це був безпілотник типу "Шахед".

"Найімовірніше, "Шахед", можливо, інший тип. Зараз і в Росії, і в України є найрізноманітніші безпілотники, і ми не можемо з упевненістю сказати, який це був безпілотник, звідки і куди він летів", – сказав він. Матульоніс не виключає, що цей інцидент відновить дискусії про можливості протиповітряної оборони країни.

Однак, за його словами, наразі слід зосередитися на вже розпочатій роботі зі створення інтегрованої системи протиповітряної оборони.

Як повідомляли, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з інформацією, що з'явилася про безпілотник, який впав у Варенському районі біля кордону з Білоруссю.

Також стало відомо, що поблизу литовського села Лавісас знайшли двигун, ймовірно, безпілотника, який вибухнув і впав у місцеве озеро.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що дрон, ймовірно, був українським.