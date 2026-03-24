Литва собирается проинформировать союзников по НАТО о падении дрона

Во вторник, вероятнее всего, союзники по НАТО будут проинформированы об инциденте, когда в понедельник ночью беспилотник пересек государственную границу со стороны Беларуси, а затем взорвался и упал в Литве.

Об этом сообщил во вторник главный советник президента Литвы Дейвидас Матульонис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Судя по всему, сегодня мы проинформируем наших союзников по НАТО. Конечно, мы можем попросить (о помощи), но мы более-менее знаем, что делать, потому что это не стало неожиданностью", – сказал Матульонис

По словам советника президента, пока рано говорить о том, какой именно тип беспилотника вошел в воздушное пространство страны, но, скорее всего, это был беспилотник типа "Шахед".

"Скорее всего, "Шахед", возможно, другой тип. Сейчас и у России, и у Украины есть самые разные беспилотники, и мы не можем с уверенностью сказать, какой это был беспилотник, откуда и куда он летел", – сказал он. Матульонис не исключает, что этот инцидент возобновит дискуссии о возможностях противовоздушной обороны страны.

Однако, по его словам, сейчас следует сосредоточиться на уже начатой работе по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с появившейся информацией о беспилотнике, который упал в Варенском районе возле границы с Беларусью.

Также стало известно, что вблизи литовского села Лависас нашли двигатель, вероятно, беспилотника, который взорвался и упал в местное озеро.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дрон, вероятно, был украинским.