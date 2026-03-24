Глава МИД Литвы призвал к усилению ПВО на фоне инцидента с дроном

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне инцидента с дроном, который взорвался и упал на территории страны, призвал к усилению системы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.

В контексте инцидента с дроном Будрис отметил, что система противовоздушной обороны не охватывает все и ее необходимо укреплять.

"Мы понимаем, что системы противовоздушной обороны не охватывают всю высоту, все расстояния и все объекты, и над этим ведется последовательная работа", – отметил глава МИД Литвы.

При этом, по его словам, для укрепления системы ПВО необходимо сотрудничать с союзниками.

"Были инциденты на территории Польши, а также на нашей территории, и после этого была начата операция НАТО "Восточный страж", и сейчас тоже должны быть продолжены соответствующие действия. Я очень надеюсь, что до саммита в Анкаре у нас будет не одна возможность поговорить об этом", – сказал министр.

Будрис рассказал, что сейчас ведомства анализируют всю информацию об инциденте, а после ее сбора и подтверждения Беларуси будет вручена нота протеста.

"Военно-воздушные силы фиксируют нарушения, составляют протокол со всеми обстоятельствами, и на этом основании мы потом вручаем ноту. Как только эти обстоятельства будут изложены, мы это и сделаем", – сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в связи с появившейся информацией о беспилотнике, который упал в Варенском районе возле границы с Беларусью.

Также стало известно, что вблизи литовского села Лависас нашли двигатель, вероятно, беспилотника, который взорвался и упал в местное озеро.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что дрон, вероятно, был украинским.