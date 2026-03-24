Міністр оборони Литви вирушає з візитом до України

Міністр оборони Литви Робертас Каунас у вівторок вирушає до України з метою прискорити закупівлю технологій, розпочати реалізацію спільних проєктів, а також зміцнити системи спостереження та оборони литовського повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Каунаса цитує LRT.

Глава литовського Міноборони відвідував Україну у лютому – у річницю російського повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні я вирушаю до України. Ми їдемо до України з метою прискорити як придбання технологій, так і запуск спільних проєктів, а також зміцнити як спостереження за нашим повітряним простором, так і його оборону", – сказав він.

Нещодавно Каунас розповідав, що Литва цього року виділяє ще 223 млн євро на військову допомогу Україні, зосередившись на протиповітряній обороні, безпілотниках та боєприпасах для далекобійної артилерії.

Також він говорив, що в мирний час Литва могла б направити в Україну кілька сотень військовослужбовців.