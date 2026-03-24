Министр обороны Литвы отправляется с визитом в Украину
Министр обороны Литвы Робертас Каунас во вторник отправляется в Украину с целью ускорить закупку технологий, начать реализацию совместных проектов, а также укрепить системы наблюдения и обороны литовского воздушного пространства.
Как сообщает "Европейская правда", слова Каунаса цитирует LRT.
Перед тем глава литовского Минобороны посещал Украину в феврале – в годовщину российского полномасштабного вторжения.
"Сегодня я отправляюсь в Украину. Мы едем в Украину с целью ускорить как приобретение технологий, так и запуск совместных проектов, а также укрепить как наблюдение за нашим воздушным пространством, так и его оборону", – сказал он.
Недавно Каунас рассказывал, что Литва в этом году выделяет еще 223 млн евро на военную помощь Украине, сосредоточившись на противовоздушной обороне, беспилотниках и боеприпасах для дальнобойной артиллерии.
Также он говорил, что в мирное время Литва могла бы направить в Украину несколько сотен военнослужащих.