Министр обороны Литвы отправляется с визитом в Украину

Министр обороны Литвы Робертас Каунас во вторник отправляется в Украину с целью ускорить закупку технологий, начать реализацию совместных проектов, а также укрепить системы наблюдения и обороны литовского воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", слова Каунаса цитирует LRT.

Перед тем глава литовского Минобороны посещал Украину в феврале – в годовщину российского полномасштабного вторжения.

"Сегодня я отправляюсь в Украину. Мы едем в Украину с целью ускорить как приобретение технологий, так и запуск совместных проектов, а также укрепить как наблюдение за нашим воздушным пространством, так и его оборону", – сказал он.

Недавно Каунас рассказывал, что Литва в этом году выделяет еще 223 млн евро на военную помощь Украине, сосредоточившись на противовоздушной обороне, беспилотниках и боеприпасах для дальнобойной артиллерии.

Также он говорил, что в мирное время Литва могла бы направить в Украину несколько сотен военнослужащих.