США запитали Литву про можливість політичного діалогу з Білоруссю

Спецпосланець США запитував Вільнюс про "можливості діалогу" з Мінськом на тлі налагодження контактів між адміністрацією Трампа й Лукашенком та послаблення американських санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав президент Литви Гітанас Науседа.

За словами Науседи, під час його розмови зі спецпредставником США щодо Білорусі Джоном Коулом той запитував про можливість відновлення "політичного діалогу" між Вільнюсом і Мінськом.

"У розмові зі мною підняли питання про те, які є можливості для ведення політичного діалогу з Білоруссю", – сказав президент.

Науседа також зазначив, що закликав американського спецпредставника до обережності щодо заяв, які озвучують у Мінську.

Коул був у Литві минулого тижня і зустрічався з Науседою та прем’єркою Інгою Ругінене, а також членами Сейму, після чого поїхав до Мінська, де оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Після відновлення контактів між Вашингтоном і Мінськом у 2025 році з білоруських в’язниць почали випускати політв’язнів в обмін на послаблення санкцій. У тому числі звільнили більшість найвідоміших в’язнів режиму.

Прем'єрка Литви раніше заявила, що не отримувала запитів від США щодо скасування санкцій проти Білорусі.

Президент США Дональд Трамп нібито вже розглядає можливість запросити Лукашенка до Білого дому чи до своєї вілли в Мар-а-Лаго.

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що вважає зняття американських санкцій з Білорусі небезпечною ситуацією.