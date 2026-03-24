США спросили Литву о возможности политического диалога с Беларусью

Спецпосланник США спрашивал Вильнюс о "возможности диалога" с Минском на фоне налаживания контактов между администрацией Трампа и Лукашенко и ослабления американских санкций против Беларуси.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам Науседы, во время его разговора со спецпредставителем США по Беларуси Джоном Коулом тот спрашивал о возможности восстановления "политического диалога" между Вильнюсом и Минском.

"В разговоре со мной подняли вопрос о том, какие есть возможности для ведения политического диалога с Беларусью", – сказал президент.

Науседа также отметил, что призвал американского спецпредставителя к "осторожности" в отношении заявлений, которые озвучивают в Минске.

Коул был в Литве на прошлой неделе и встречался с Науседой и премьером Ингой Ругинене, а также членами Сейма, после чего поехал в Минск, где объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

После возобновления контактов между Вашингтоном и Минском в 2025 году из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных в обмен на ослабление санкций. В том числе освободили большинство самых известных узников режима.

Премьер Литвы ранее заявила, что не получала запросов от США об отмене санкций против Беларуси.

Президент США Дональд Трамп якобы уже рассматривает возможность пригласить Лукашенко в Белый дом или на свою виллу в Мар-а-Лаго.

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Европейской правде" заявила, что считает снятие американских санкций с Беларуси опасной ситуацией.