Глава МЗС Німеччини: заява Трампа про переговори з Іраном може стати поворотним моментом у війні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що заяви президента США Дональда Трампа про переговори з Іраном можуть стати поворотним моментом у американо-ізраїльській війні проти Ірану.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Трамп заявив, що заплановані удари США по іранських електростанціях було відкладено після "дуже хороших і продуктивних" переговорів з Іраном щодо "повного і остаточного врегулювання наших воєнних дій" на Близькому Сході.

Однак Іран заперечив, що такі переговори відбувалися.

Вадефуль висловив думку, що Трамп дійсно провів серйозні переговори з Іраном, оскільки "інакше він не сказав би цього" і не відклав би запланований удар по іранських електростанціях.

"Це непевний початок, але все ж таки початок. Ми всі маємо прагнути забезпечити, щоб цей прогрес розвивався і щоб знайшовся спосіб контролювати цей конфлікт", – зазначив він.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.