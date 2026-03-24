Глава МИД Германии: заявление Трампа о переговорах с Ираном может стать поворотным моментом в войне

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном могут стать поворотным моментом в американо-израильской войне против Ирана.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Накануне Трамп заявил, что запланированные удары США по иранским электростанциям были отложены после "очень хороших и продуктивных" переговоров с Ираном по "полному и окончательному урегулированию наших военных действий" на Ближнем Востоке.

Однако Иран отрицает, что такие переговоры происходили.

Вадефуль выразил мнение, что Трамп действительно провел серьезные переговоры с Ираном, поскольку "иначе он не сказал бы этого" и не отложил бы запланированный удар по иранским электростанциям.

"Это неуверенное начало, но все же начало. Мы все должны стремиться обеспечить, чтобы этот прогресс развивался и чтобы нашелся способ контролировать этот конфликт", – отметил он.

Между тем СМИ сообщили, что Пакистан прилагает усилия, чтобы выступить посредником в переговорах о прекращении американо-израильской войны против Ирана.