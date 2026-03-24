ЗМІ: затримано підозрюваного у підпалі заводу в Чехії, де робили дрони для України

Щонайменше один підозрюваний був затриманий у зв'язку з п'ятничним підпалом складу компанії LPP Holding в чеському Пардубіце, яка виробляє безпілотники для України.

Про це стало відомо виданню Novinky від двох незалежних джерел, передає "Європейська правда".

Його арешт мав відбутися в Словаччині, підтвердили джерела. Останніми днями у ЗМІ з'явилися припущення про сусідню країну, куди втекли зловмисники після підпалу складу.

Пожежу рано вранці в п'ятницю навмисно влаштували кілька людей, причому ЗМІ говорять про щонайменше трьох підозрюваних.

Відповідальність за підпал взяла на себе нібито міжнародна група Earthquake Faction. У заяві угруповання йдеться про те, що воно засмучене тим, що компанії LPP Holding і Elbit Systems розробляють зброю для Ізраїлю. Члени угруповання називають себе активістами руху за права палестинців.

Поліція розслідує справу за підозрою в терористичному акті, а також співпрацює з колегами зі Словаччини, які підтвердили свою допомогу в з'ясуванні обставин підпалу.

Пожежа, що сталася в п'ятницю, пошкодила виробничі потужності і складські приміщення на об'єкті, розташованому за 120 км на схід від Праги, але не зірвала заплановану поставку 40 ударних безпілотників в Україну, заявили в LPP.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що, за попередньою інформацією, виробництво безпілотників для України могло бути фактичною метою атаки, замаскованої під антиізраїльську акцію.

Напередодні стало відомо, що чеська поліція і оборонна компанія LPP розслідують пожежу на заводі в місті Пардубіце на предмет можливого зв'язку з російськими інтересами.