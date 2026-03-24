СМИ: задержан подозреваемый в поджоге завода в Чехии, где делали дроны для Украины

По меньшей мере один подозреваемый был задержан в связи с пятничным поджогом склада компании LPP Holding в чешском Пардубице, которая производит беспилотники для Украины.

Об этом стало известно изданию Novinky от двух независимых источников, передает "Европейская правда".

Его арест должен был состояться в Словакии, подтвердили источники. В последние дни в СМИ появились предположения о соседней стране, куда сбежали злоумышленники после поджога склада.

Пожар рано утром в пятницу намеренно устроили несколько человек, причем СМИ говорят о по меньшей мере трех подозреваемых.

Ответственность за поджог взяла на себя якобы международная группа Earthquake Faction. В заявлении группировки говорится о том, что она расстроена тем, что компании LPP Holding и Elbit Systems разрабатывают оружие для Израиля. Члены группировки называют себя активистами движения за права палестинцев.

Полиция расследует дело по подозрению в террористическом акте, а также сотрудничает с коллегами из Словакии, которые подтвердили свою помощь в выяснении обстоятельств поджога.

Пожар, произошедший в пятницу, повредил производственные мощности и складские помещения на объекте, расположенном в 120 км к востоку от Праги, но не сорвал запланированную поставку 40 ударных беспилотников в Украину, заявили в LPP.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что, по предварительной информации, производство беспилотников для Украины могло быть фактической целью атаки, замаскированной под антиизраильскую акцию.

Накануне стало известно, что чешская полиция и оборонная компания LPP расследуют пожар на заводе в городе Пардубице на предмет возможной связи с российскими интересами.