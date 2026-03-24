Глава МЗС Чехії похвалив Орбана як "діяча, які народжуються раз на 500 років"

Міністр закордонних справ Чехії, представник популістської партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка на з’їзді групи "Патріоти за Європу" у Будапешті розхвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана як "діяча, які народжуються раз на 500 років".

Як повідомляє "Європейська правда", переказ його промови наводить IDNES.

Мацінка задля виступу на з’їзді групи "Патріоти за Європу" у Будапешті пропустив засідання уряду та значну частку своєї промови присвятив компліментам на адресу Орбана.

Він назвав Угорщину "країною, що не дозволяє нав’язувати собі цінності ззовні" та подякував Угорщині за "впевнені дебати у Європі про те, що означає бути державою із власним вільним вибором".

"Угорщина стала натхненням не лише для своїх сусідів, але й для усіх нас, хто бореться за консервативні традиції Заходу і християнські цінності", – сказав Петр Мацінка.

"Статистично доведено, що постаті на зразок Мікеланджело Буонаротті народжуються приблизно раз на 500 років. Я особисто дуже добре знаю одного такого діяча з Угорщини. Так вийшло, що це ваш чинний прем’єр", – заявив Мацінка.

У виступі він акцентував також, що не вважає ідейне протистояння "Патріотів за Європу" конфліктом з Європою. "Навпаки, це спроби зберегти Європу європейською, а Захід "західним", – сказав очільник МЗС Чехії.

Як відомо, менш як за місяць в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких партія Орбана ризикує програти опозиційній "Тисі". Віктор Орбан зосередив свою передвиборчу кампанію на темах "опору диктату Брюсселя" та "українському шантажу" і намагається виставити свого ключового суперника Петера Мадяра як "маріонетку Брюсселя і Зеленського".

Ближчим часом у Будапешті чекають з візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Президент США Дональд Трамп прямо висловив підтримку Орбану.

Лютневе опитування у Чехії засвідчило, що найбільш авторитетним політиком для громадян є президент Петр Павел, а рейтинг недовіри очолив одіозний політик від партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек. Чинний прем’єр Андрей Бабіш тоді опинився на четвертому місці.