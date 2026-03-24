Глава МИД Чехии похвалил Орбана как "деятеля, которые рождаются раз в 500 лет"

Министр иностранных дел Чехии, представитель популистской партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка на съезде группы "Патриоты за Европу" в Будапеште расхвалил премьера Венгрии Виктора Орбана как "деятеля, которые рождаются раз в 500 лет".

Как сообщает "Европейская правда", перевод его речи приводит IDNES.

Мацинка ради выступления на съезде группы "Патриоты за Европу" в Будапеште пропустил заседание правительства и значительную часть своей речи посвятил комплиментам в адрес Орбана.

Он назвал Венгрию "страной, которая не позволяет навязывать себе ценности извне" и поблагодарил Венгрию за "уверенные дебаты в Европе о том, что значит быть государством с собственным свободным выбором".

"Венгрия стала вдохновением не только для своих соседей, но и для всех нас, кто борется за консервативные традиции Запада и христианские ценности", – сказал Петр Мацинка.

"Статистически доказано, что фигуры вроде Микеланджело Буонаротти рождаются примерно раз в 500 лет. Я лично очень хорошо знаю одного такого деятеля из Венгрии. Так получилось, что это ваш действующий премьер", – заявил Мацинка.

В выступлении он акцентировал также, что не считает идейное противостояние "Патриотов за Европу" конфликтом с Европой. "Наоборот, это попытки сохранить Европу европейской, а Запад "западным", – сказал глава МИД Чехии.

Как известно, менее чем через месяц в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых партия Орбана рискует проиграть оппозиционной "Тисе". Виктор Орбан сосредоточил свою предвыборную кампанию на темах "сопротивления диктату Брюсселя" и "украинскому шантажу" и пытается выставить своего ключевого соперника Петера Мадяра как "марионетку Брюсселя и Зеленского".

В ближайшее время в Будапеште ждут с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Президент США Дональд Трамп прямо выразил поддержку Орбану.

Февральский опрос в Чехии показал, что наиболее авторитетным политиком для граждан является президент Петр Павел, а рейтинг недоверия возглавил одиозный политик от партии "Автомобилисты за себя" Филипп Турек. Действующий премьер Андрей Бабиш тогда оказался на четвертом месте.