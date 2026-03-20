Сійярто підтвердив, що в Угорщині чекають на візит Венса перед виборами

В угорському уряді підтвердили, що чекають на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса, який має відбутись перед запланованими на 12 квітня парламентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, якого цитує Bloomberg.

Венс прибуде до Угорщини на "початку квітня", повідомив Сійярто в подкасті Otpont.

Конкретну дату візиту американського віцепрезидента до Угорщини Сійярто не уточнив.

Раніше про плани Венса відвідати Угорщину повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

У лютому президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами.