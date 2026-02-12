Найбільше чехи довіряють Павелу, а не довіряють скандальному "автомобілісту"

У Чехії найбільш авторитетним політиком для населення є президент Петр Павел, а рейтинг недовіри очолив одіозний політик від партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Центром дослідження громадської думки (CVVM), пише "Європейська правда".

Як свідчить опитування, 62% населення довіряють Павелу, а за ним йдуть міністр охорони здоров'я Адам Войтех з 50% довіри та міністр промисловості Карел Гавлічек з 44% довіри.

Третє та четверте місце довіри серед населення займають міністерка фінансів Алена Шиллерова (43%) і прем'єр-міністр Андрей Бабіш (43%).

З іншого боку, найвищий рівень недовіри мають Філіп Турек – 70%, спікер Палати депутатів Томіо Окамура – 66%, а також глава Міністерства закордонних справ Петр Мацінка – 60%.

Принаймні половина чеських громадян також не довіряють Бабішу.

Нагадаємо, між президентом Павелом та правопопулістською партією "Автомобілісти за себе" спалахнув конфлікт через небажання президента призначати Турека міністром.

На початку лютого Бабіш заявив, що питання про призначення Турека "закрите", бо Павел не має наміру схвалювати його кандидатуру.

Павел неодноразово відмовлявся призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Також у Палаті депутатів Чехії триває розгляд вотуму недовіри чинному уряду через скандал з повідомленнями міністра закордонних справ від "Автомобілістів" Мацінки.

Докладніше про політичну кризу в Чехії читайте в матеріалі "Європейської правди": "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні.