Трамп побажав Орбану перемогти на виборах "з великим відривом"

Президент США Дональд Трамп вчергове висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, побажавши йому перемоги "з великим відривом".

Про це Трамп заявив у відеозверненні до учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті, пише "Європейська правда".

Американський президент вже висловлював публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами в Угорщині. Трамп також робив це перед виборами у 2022 році.

У зверненні до учасників CPAC Трамп назвав Орбана "сильним лідером, який показав усьому світу, чого можна досягти, коли захищаєш свої кордони, свою культуру, свою спадщину, свій суверенітет та свої цінності".

"Я сподіваюся, що він переможе, і сподіваюся, що він переможе з великим відривом", – заявив президент США, додавши, що Орбан перемагає, попри "всі атаки", спрямовані проти нього.

Також Трамп подякував учасникам конференції консерваторів CPAC за їхню відданість "здоровому глузду, консервативним принципам та спільній цивілізації", яку поділяють американці, угорці та європейці.

"Наші дві країни прокладають шлях до оновленого Заходу, який захищатиме своїх громадян, виховуватиме своїх дітей та вестиме світ для майбутніх поколінь", – додав Трамп.

Тим часом угорський уряд очікує на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта. За словами співрозмовників агенції Reuters, Венс відвідає Угорщину, щоб продемонструвати підтримку прем'єр-міністру країни Віктору Орбану, на якого наступного місяця чекають вибори.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Нові опитування громадської думки демонструють перевагу опозиційної партії "Тиса", яка продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

За даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.