У Британії хочуть скасувати безумовну допомогу для шукачів притулку

Велика Британія планує позбавити житла та фінансової підтримки шукачів притулку, які працюють нелегально, порушують закон або можуть себе забезпечувати, в рамках нових заходів, які будуть спрямовані на зменшення стимулів для нелегального в'їзду в країну.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Нові заходи міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд базуються на підході Данії і є частиною ширшої реформи, до якої входять: закриття готелів для біженців, посилення політики виселення та створення єдиної системи оскарження.

"Підтримка та житло для біженців тепер матимуть умови – вони будуть надаватися тільки тим, хто дотримується наших правил", – заявила Махмуд.

За словами Міністерства внутрішніх справ, довготривалий законний обов'язок Великої Британії надавати підтримку та житло шукачам притулку буде скасовано і замінено системою, коли Британія буде надавати допомогу лише для тих, хто дотримується правил і не має засобів для самостійного забезпечення.

Як зазначається, допомога може бути припинена тим, хто працює нелегально, відмовляється від виселення, вчиняє кримінальні правопорушення або має фінансову можливість чи законне право на роботу.

Ці заходи, які потребують схвалення парламенту, набудуть чинності в червні і стануть частиною ширшого пакета, який, за словами уряду, посилить контроль за кордоном, зберігаючи при цьому захист людей, які втікають від конфліктів і переслідувань.

Напередодні Британія заявила, що заблокує навчальні візи для громадян чотирьох країн і призупинить видачу робочих віз для афганців, використовуючи так зване "аварійне гальмо" для стримування зростання кількості заяв про надання притулку.

Наприкінці лютого писали, що у Британії кількість людей у готелях для біженців впала до найнижчого рівня за 18 місяців.