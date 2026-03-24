Почти три четверти немцев опасаются волны беженцев из Ирана

Большинство жителей Германии выразили обеспокоенность относительно способности страны принять большее количество беженцев из Ирана на фоне растущей напряженности в регионе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Опрос показал, что 73% считают, что Германия не сможет хорошо справиться с дополнительными иранскими беженцами, с особенно высоким скептицизмом среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии", но также большинство среди избирателей левоцентристских социал-демократов и левых.

Только сторонники "Зеленых" заявили, что не ожидают значительных проблем от дополнительного прибытия мигрантов.

Однако международные организации заявляют, что пока нет четких признаков масштабной эмиграции из Ирана.

В Германии уже проживает крупнейшая в Европе иранская диаспора, которая насчитывает около 319 000 человек иранского происхождения, в том числе около 128 000 немецких граждан.

За последние годы Германия пережила несколько крупных наплывов беженцев, которые повлияли на ее миграционную политику и общественные дебаты.

Самая большая волна пришлась на 2015-2016 годы, когда прибыло более 1 миллиона искателей убежища – многие из них из Сирии, Ирака и Афганистана. Германия также принимает украинцев после того, как Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль ранее предупредил об опасной спирали непредсказуемых последствий в случае дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Великобритания планирует лишить жилья и финансовой поддержки искателей убежища, которые работают нелегально, нарушают закон или могут себя обеспечивать, в рамках новых мер, которые будут направлены на уменьшение стимулов для нелегального въезда в страну.