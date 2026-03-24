Вероятные виновники пожара на оружейном заводе в Чехии поставили ультиматум владельцу

Международная группа Earthquake Faction, которая взяла на себя ответственность за поджог склада оружейного завода в чешском Пардубице, угрожает обнародовать похищенные конфиденциальные документы компании LPP Holding.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме группировки, которое они разослали чешским СМИ, в частности Aktualne.

Группа Earthquake Faction требует от оборонной компании LPP Holding опубликовать заявление, в котором она объявляет о прекращении сотрудничества с израильской Elbit Systems, а также осуждает оккупацию Палестины. Утверждается, что владельцы компании должны сделать это до 20 апреля.

В случае невыполнения требований Earthquake Faction обещают опубликовать конфиденциальные документы, которые они похитили из помещения завода перед тем, как его поджечь.

В то же время в компании LPP Holding заявляли, что не вели совместный бизнес с Elbit Systems в Пардубице. По словам представителей, возможность сотрудничества лишь рассматривалась, учитывая планы закупок чешских вооруженных сил. Но в итоге компания отказалась от приобретения разведывательных беспилотников у Elbit Systems.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, которая протестует против израильского оружия.

Группировка утверждала, что причиной поджога стало сотрудничество LPP Holding с компанией из Израиля. В то же время известно, что на заводе, который подвергся пожару, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что, по предварительной информации, производство беспилотников для Украины могло быть фактической целью атаки, замаскированной под антиизраильскую акцию. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

24 марта сообщили, что по меньшей мере один подозреваемый был задержан в связи с пятничным поджогом склада компании LPP Holding в чешском Пардубице, которая производит беспилотники для Украины.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Пожар с политическими последствиями: кто атаковал производство оружия для ВСУ в Чехии.