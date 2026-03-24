Чинних та колишніх посадовців Норвегії викликають на слухання у справі Епштейна

У Норвегії комітет Стортингу з питань контролю та конституційних справ викликав на слухання понад десяток посадовців – чинних та колишніх міністрів закордонних справ та розвитку – для надання свідчень про зв’язки країни із засудженим у США за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Перед комітетом виступлять міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, а також його попередники – Аннікен Гуйтфельдт, Іне Еріксен Сорейде, Бьорге Бренде і Йонас Гар Стьоре, який є чинним прем’єр-міністром країни.

Крім того, перед парламентарями свідчитимуть міністр розвитку Осмунд Гровер Аукруст та п’ять його попередників.

У комітеті пояснили, що викриття, пов’язані з файлами Епштейна, вимагають розслідувати можливе зловживання владою та неналежне управління коштами допомоги розвитку.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Одні з найбільших викриттів стосувалися справи колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда, якого підозрюють у корупції та зловживанні службовим становищем.

Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт.

Цього місяця парламент Норвегії одноголосно ухвалив рішення щодо створення комісії, яка буде вивчати діяльність зовнішньої служби та інших органів влади у справі щодо файлів засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.