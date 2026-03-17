Норвегія створить комісію з розслідування справи Епштейна

Парламент Норвегії одноголосно ухвалив рішення щодо створення комісію, яка буде вивчати діяльність зовнішньої служби та інших органів влади у справі щодо файлів засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, цитує NRK, пише "Європейська правда".

Стьоре заявив, що одноголосне рішення парламенту "свідчить про сильну реакцію на те, що стало відомо з документів Епштейна".

"Так само реагую і я. Вкрай важливо, щоб факти були викладені на стіл", – акцентував прем’єр Норвегії.

Також він наголосив, що незалежний огляд справи важливий для довіри людей до демократії.

Окрім цього, Стьоре підкреслив, що справа також є предметом розслідування поліції, з огляду на серйозні звинувачення у корупції.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

11 лютого комітет міністрів Ради Європи на запит Норвегії зняв імунітет з колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда для розслідування підозр у корупції.

Також через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера. Проти подружньої пари відкрили справу за підозрами у корупції.

