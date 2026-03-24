Действующих и бывших чиновников Норвегии вызывают на слушания по делу Эпштейна

В Норвегии комитет Стортинга по вопросам контроля и конституционных дел вызвал на слушания более десятка должностных лиц – действующих и бывших министров иностранных дел и развития – для дачи показаний о связи страны с осужденным в США за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Перед комитетом выступят министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, а также его предшественники – Анникен Гуйтфельдт, Ине Эриксен Сорейде, Бьорге Бренде и Йонас Гар Стёре, который является действующим премьер-министром страны.

Кроме того, перед парламентариями будут свидетельствовать министр развития Осмунд Гровер Аукруст и пять его предшественников.

В комитете объяснили, что разоблачения, связанные с файлами Эпштейна, требуют расследовать возможное злоупотребление властью и ненадлежащее управление средствами помощи развитию.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый большой скандал. Одни из крупнейших разоблачений касались дела бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда, которого подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Помимо Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

В этом месяце парламент Норвегии единогласно принял решение о создании комиссии, которая будет изучать деятельность внешней службы и других органов власти по делу о файлах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.