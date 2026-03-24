Туск: Литва попереджала про загрозу від Угорщини в НАТО ще у 2019 році

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Литва ще кілька років тому попереджала, що угорські посадовці становлять загрозу безпеці в рамках НАТО.

Про це він заявив у вівторок, 24 березня, під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням уряду, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Польський прем'єр зазначив, що інформація надходила "з різних джерел протягом тривалого часу" про витік до Москви даних із закритих засідань ЄС та підозри, що передавалася також інформація з НАТО.

"Ще у 2019 році Литва вимагала виключення угорської делегації із засідання НАТО, заявивши, що існують підозри, що угорська делегація передаватиме Москві інформацію найвищого рівня секретності", – сказав він.

Зазначимо, коментарі Туска з’явилися на тлі того, як видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Пізніше Сійярто підтвердив, що регулярно контактує із Лавровим під час закритих засідань ЄС.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.