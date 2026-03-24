Туск: Литва предупреждала об угрозе со стороны Венгрии в НАТО ещё в 2019 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Литва ещё несколько лет назад предупреждала о том, что венгерские чиновники представляют угрозу безопасности в рамках НАТО.

Об этом он заявил во вторник, 24 марта, во время общения с СМИ перед заседанием правительства, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Польский премьер отметил, что информация поступала "из разных источников в течение длительного времени" об утечке в Москву данных с закрытых заседаний ЕС и подозрениях, что передавалась также информация из НАТО.

"Еще в 2019 году Литва требовала исключения венгерской делегации из заседания НАТО, заявив, что существуют подозрения, что венгерская делегация будет передавать Москве информацию самого высокого уровня секретности", – сказал он.

Отметим, комментарии Туска появились на фоне того, как издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Позже Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечек в Россию.