Сійярто підтвердив, що телефонував Лаврову в ході закритих засідань ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим під час закритих засідань ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава угорського МЗС заявив під час передвиборчого мітингу у місті Кестгей, його слова цитує Euronews.

Сійярто підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших країн", – розповів він.

У вівторок вранці міністр також опублікував у соцмережах відео, в якому він відкинув звинувачення у порушенні будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради ЄС з питань закордонних справ.

Він додав, що на міністерському рівні не обговорюються жодні таємниці.

"Усі міністри, крім мене, приносять свої телефони до зали. Припущення про існування будь-яких протоколів безпеки належать до категорії дурниць", – сказав Сійярто.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

Тим часом в угорській опозиційній партії "Тиса" пообіцяли у разі перемоги на виборах негайно розслідувати зв’язки Петера Сійярто з Росією.