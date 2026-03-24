У Гренландії заявили про історичну важливість виборів у Данії

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен назвав дострокові парламентські вибори у Данії найважливішими в історії Гренландії.

Про це він сказав у коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

Коли в столиці Гренландії Нууку відкрилися виборчі дільниці, Нільсен наголосив, що Гренландія все ще перебуває в "серйозній ситуації", маючи на увазі зазіхання американського президента Дональда Трампа на автономну частину Данії.

"Я вважаю, що це найважливіші вибори до данського парламенту в Гренландії за всю історію. Ми живемо в часи, коли одна з наддержав намагається нас придбати, захопити, контролювати", – заявив він.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня, данські виборці вирушили на дільниці, щоб взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки наближаються до більшості з лівими партіями.

Оголошуючи про дострокові вибори, прем’єрка Метте Фредеріксен заявляла, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

